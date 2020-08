Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I distretti del Trentino Alto Adige che meglio hanno superato l’inizio della crisi pandemica di marzo 2020, appartengono tutti al settore Agro-alimentare con incrementi brillanti per le Mele dell’Alto Adige (+10,8 per cento), le Marmellate e succhi di frutta del Trentino-Alto Adige (+17,3 per cento), i Vini distillati di Bolzano (+12,5 per cento), i Salumi dell’Alto Adige (+8,3 per cento per cento, tutti trainati dagli aumenti delle vendite in Germania, principale mercato di sbocco, e le Mele del Trentino (+6,9 per cento) sostenute da Egitto e Germania. Fanno eccezione i Vini e distillati di Trento, in lieve calo del -2,1 per cento per effetto della diminuzione delle vendite negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il blocco del turismo ha influito sulle vendite nel mercato locale delle cantine più piccole che riforniscono l’Ho.re.ca con prodotti di fascia medio-alta e che stanno sperimentando altri canali di vendita anche digitali. Grazie a Germania e Austria sono rimaste stabili le esportazioni del Legno e arredamento dell’Alto Adige e del Porfido della Val di Cembra; in lieve calo la Meccatronica dell’Alto Adige (-0,7 per cento) penalizzata dalle diminuzioni registrate in Austria, mentre segna un crollo delle esportazioni la Meccatronica di Trento (-24,2 per cento) su tutti i principali mercati di sbocco a cominciare dal Nord America e dalla Germania. (segue) (Com)