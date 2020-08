Imprese: Monitor distretti industriali Triveneto al 31 marzo, resilienti agro-alimentare e farmaceutica (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermano nel primo trimestre 2020 il buon posizionamento sui mercati esteri, i distretti dell’Agro-alimentare: il Caffè di Trieste (+13,1 per cento) grazie alle vendite in Francia e i Vini distillati del Friuli (+10,7 per cento) grazie alla spinta della Germania. Il Prosciutto di San Daniele riduce invece ulteriormente il valore delle esportazioni del 20,7 per cento nel primo trimestre 2020, sempre più orientato al mercato interno che ha incrementato di un quarto i consumi di affettati nel mese di marzo, favoriti dalla nuova modalità di offerta in vaschetta che ne amplia le possibilità di distribuzione. I distretti del Sistema casa, che rappresentano più dell’80 per cento delle esportazioni monitorate per il Friuli-Venezia Giulia, hanno subito una drastica battuta d’arresto: il Legno e arredo di Pordenone (-24,4 milioni di euro, -11,4 per cento) e le Sedie e Tavoli di Manzano (-15 milioni di euro, -9,7 per cento) nei mercati del Regno Unito e della Germania; gli Elettrodomestici di Pordenone (-7,6 milioni di euro, -8,8 per cento) in Francia e Regno Unito. Nella fase di ripartenza post Covid, nuove opportunità di crescita per i distretti del Sistema casa potranno venire anche dal “contract” (grandi forniture), un segmento che potrà trarre nuovo impulso dall’esigenza di riformulare gli spazi negli uffici (per il rispetto delle misure di distanziamento) e nell’ambito dell’hotellerie e della ristorazione. (Com)