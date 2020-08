Speciale difesa: Mediterraneo orientale, ministro Difesa turco, prese misure per proteggere interessi di tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha preso tutte le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dell’intera regione del Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in un comunicato stampa diffuso al termine di una riunione con i vertici delle Forze armate turche. “La Turchia è determinata a proteggere i diritti e gli interessi della Patria Blu, compresa Cipro”, ha dichiarato Akar, citando la Repubblica turca di Cipro del Nord. Le dichiarazioni di Akar giungono nel pieno delle tensioni tra Turchia e Grecia e a meno di una settimana dalla firma dell’accordo di demarcazione marittima tra il governo greco e l’Egitto avvenuto lo scorso 6 agosto al Cairo. A seguito dell’accordo, Ankara ha ripreso le attività di esplorazione di idrocarburi nei pressi delle isole greche poco distanti dalle coste turche e ha annunciato l’avvio di una nuova campagna da parte della nave da ricerca sismica Oruc Reis che sta operando in un tratto di mare situato a largo dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo) scortate da due unità della Marina militare turca. A seguito dalla mossa di Ankara la Grecia ha inviato alcune unità della sua Marina militare per controllare la situazione. Nei giorni scorsi la Turchia ha emesso un avviso ai naviganti, Navtex, per annunciare che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis si trova nei pressi dell'isola di Castelrosso. L'avviso è valido dal 10 fino al 23 agosto. Al contempo la Turchia ha avviato un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. (Tua)