Speciale difesa: Nato, colloquio fra ministri romeno ed estone, focus su sicurezza fianco orientale

- La situazione della sicurezza sul fianco orientale della Nato è stato il tema centrale di una videoconferenza fra il ministro della Difesa romeno, Nicolae Ciuca, e l’omologo estone, Juri Luik. È quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa romeno. "Durante i colloqui, i due ministri hanno discusso della situazione della sicurezza sul fianco orientale della Nato, sottolineando l'importanza di continuare il processo di consolidamento dell’Alleanza atlantica, dal Mar Baltico al Mar Nero. Il ministro romeno ha sottolineato l'importanza strategica delle due regioni per la sicurezza della Nato, sottolineando l'opportunità di una profonda cooperazione tra gli Stati membri dell’Alleanza in un contesto di sicurezza caratterizzato da molteplici sfide”. Ciuca ha sottolineato gli sforzi nazionali e gli ultimi sviluppi nel rendere operative alcune strutture multinazionali della Nato sul territorio romeno, in particolare il quartier generale della Brigata multinazionale sud-orientale a Craiova e il Comando sud-orientale del Corpo multinazionale di stanza a Sibiu. Ciuca ha accolto con favore il valore aggiunto portato dal Centro di eccellenza per la difesa informatica della Nato dislocato a Tallinn, in Estonia. (Rob)