Speciale difesa: Nigeria, Buhari presiede videoconferenza sulla sicurezza con governatori

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha presieduto una riunione in videoconferenza con i membri del Comitato per la sicurezza del Forum dei governatori, che riunisce i vertici dei 36 Stati del paese. L'incontro, riferisce l'agenzia di stampa nigeriana "Nan", è stato centrato sugli sviluppi in gestione della sicurezza in alcune aree del paese. Presenti al collegamento il vicepresidente Yemi Osinbajo, il segretario al Governo della federazione, Boss Mustapha e il capo di Gabinetto del presidente, Ibrahim Gambari, oltre all'ispettore generale della Polizia, Muhammed Adamu, al capo di Stato maggiore della Difesa, Gabriel Olonisakin ed al capo di Stato maggiore della Marina, Ibok Ekwe Ibas. Buhari ha incontrato cinque governatori del nordest, le zone più colpite dagli attacchi jihadisti ed intercomunitari, rassicurando che la sicurezza regionale sarebbe stata ripristinata nell'area ed in tutto il paese. Il capo dello Stato ha affermato che il governo sta adottando "nuove strategie", anche a seguito dell'acquisizione di moderne attrezzature militari. (Res)