Speciale difesa: Estonia, Usa completano ammodernamento della base aerea di Amari

- L'Aeronautica statunitense ha completato l'ammodernamento della base aerea di Amari, in Estonia. Lo ha annunciato l'ambasciata Usa a Tallin. I lavori, secondo quanto riferito in una nota, sono costati 10,8 milioni di dollari nell'ambito dell'Iniziativa europea di deterrenza (Edi). Nella base aerea Usa nel paese del Baltico è stata costruita una nuova area di stazionamento per velivoli tattici, in modo da poter servire alle esigenze degli aerei statunitensi e della Nato. (Sts)