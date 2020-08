Speciale difesa: Serbia, presidente Vucic conferma ipotesi acquisto missili dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato che il paese ha preso in considerazione l'ipotesi di acquisto di un sistema missilistico cinese. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Vucic ha così replicato alle osservazioni dell'ambasciata Usa a Belgrado sull'opportunità di tale acquisto. "Abbiamo pensato al sistema missilistico cinese FC-3. Quel sistema non è sulla lista delle sanzioni del ministero degli Stati Uniti. Comprendiamo questo avvertimento come una dichiarazione politica. Ma agiremo sempre come un paese indipendente e sovrano, pensando a non mettere a repentaglio i nostri interessi vitali", ha detto Vucic precisando che Belgrado non ha ancora preso una decisione in merito. Secondo quanto riporta la stampa Usa, gli Stati Uniti hanno avvertito sul rischio che accordi del genere possano mettere in pericolo gli obiettivi di adesione europea del paese balcanico. L'ambasciata statunitense a Belgrado ha precisato che l'acquisto di armamenti è una decisione sovrana di ciascun paese. "Tuttavia i governi dovrebbero comprendere i rischi a breve e a lungo termine e i costi del fare affari con le compagnie cinesi", ha fatto sapere l'ambasciata. (Seb)