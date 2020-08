Speciale difesa: Cina-Usa, Pechino ordina ai suoi militari di "non sparare per primi" in un'eventuale escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha ordinato ai suoi militari di "non sparare il primo colpo" in un eventuale scontro con le forze navali degli Stati Uniti nel Mar cinese meridionale. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, citando "fonti vicine al dossier". Secondo queste ultime, sembra trattarsi di un primo tentativo di attenuare le tensioni nell'area. Sia Pechino che Washington, infatti, negli ultimi tempi hanno assunto un atteggiamento sempre più assertivo in relazione alle dispute marittime, aumentando il rischio di incidenti che potrebbero provocare un'escalation potenzialmente incontrollata. Stando alle fonti, Pechino ha quindi ordinato a piloti e ufficiali della Marina di mostrare moderazione in caso di stallo con gli aerei e le navi militari Usa. La notizia giunge dopo che la scorsa settimana si è tenuta una conversazione telefonica tra il segretario alla Difesa di Washington, Mark Esper, e il ministro della Difesa nazionale cinese, generale Wei Fenghe. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il contatto era stato richiesto dalla parte statunitense già un mese fa, ma era stato inizialmente accolto freddamente da Pechino. Successivamente, i vertici della Repubblica popolare hanno cambiato idea. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno inviato nel Mar cinese meridionale due portaerei, la Nimitz e la Ronald Reagan, per esercitazioni in acque la cui sovranità è rivendicata da Pechino. Nello stesso periodo Washington ha anche condotto missioni di ricognizione aerea nei pressi delle province di Guangdong e Fujian. L'esercitazione ha seguito simili manovre condotte dalla Cina attorno a Taiwan e nel Mar cinese meridionale. (Cip)