Speciale difesa: Mediterraneo orientale Grecia, in corso riunione Consiglio nazionale difesa

- E' in corso una riunione del Consiglio nazionale greco per la difesa. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", secondo cui a presiedere la riunione è il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos. La riunione avviene a seguito dell'escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale, dopo che la nave turca per le ricerche sismiche Oruc Reis è entrata in un'area appartenente alla piattaforma continentale greca. Alla riunione sono presenti anche il vice ministro delle Difesa Alkiviadis Stefanis e i vertici dello Stato maggiore. Lo scopo dell'incontro è quello di fare il punto sulla situazione nel Mediterraneo orientale e valutare ulteriori azioni. "La Grecia non accetterà un fatto compiuto nel Mediterraneo orientale", ha detto in precedenza il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un comunicato stampa, con il quale ha invitato la Turchia a ritirare la nave Oruc Reis dall'area. "Non ci sarà tolleranza. La Grecia difenderà la sua integrità territoriale e i suoi diritti sovrani", ha affermato Dendias osservando che Ankara preferisce "la diplomazia delle cannoniere al dialogo onesto". "Richiamiamo la Turchia a lasciare immediatamente la piattaforma continentale greca", ha aggiunto. (Gra)