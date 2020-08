Camerun: governo annulla decreto su sfruttamento foresta di Ebo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Camerun ha annullato il progetto di sfruttamento della foresta vergine di Ebo, situata nel sud del Paese. Lo ha annunciato il primo ministro Joseph Dion Ngute, formalizzando la marcia indietro del governo sulla decisione di destinare l'area di oltre 68mila ettari alla produzione di legno, decisione che secondo Greenpeace e le comunità locali minacciava la sopravvivenza di una comunità di indigeni residenti in questa zona. In un intervento citato dai media locali, il premier ha dichiarato di aver proceduto lo scorso 6 agosto al “ritiro” del decreto con il quale aveva autorizzato il progetto di sfruttamento della foresta. Il primo ministro ha spiegato di aver rivalutato la sua decisione "sulla base delle alte disposizioni del presidente della Repubblica", Paul Biya. In passato il governo camerunese aveva deciso di trasformare la foresta di Ebo in un parco nazionale. (Res)