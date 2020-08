Difesa: Corea del Sud annuncia la costruzione della sua prima portaerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal prossimo anno la Corea del Sud inizierà a costruire la sua prima portaerei. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa, dichiarando anche l’intenzione di acquistare i relativi aerei militari. Già lo scorso anno la Corea del Sud aveva espresso interesse nella realizzazione di una portaerei, affermando di voler costruire una “grande nave di trasporto multiuso”. Tuttavia, solo con la pubblicazione la scorsa settimana del piano nazionale 2021-2025 il governo si è impegnato per la prima volta esplicitamente a costruire una portaerei da “30 mila tonnellate” che potrà “trasportare forze militari, equipaggiamenti e materiali” e sulla quale potranno “operare caccia con capacità di decollo e atterraggio verticale”. L’unità, si legge nel comunicato del ministero della Difesa, consentirà alle forze armate “di contrastare più efficacemente le minacce e di dispiegare forze e materiali in una regione marittima oggetto di disputa”. Secondo gli osservatori, per la sua portaerei la Corea del Sud dovrebbe acquistare caccia multiruolo statunitensi F-35B, dotati di capacità di decollo e atterraggio verticale e compatibili con portaerei di piccole dimensioni. Seul sarebbe così il terzo Paese dopo Giappone e Stati Uniti a dispiegare F-35 nel Pacifico occidentale.(Res)