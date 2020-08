Nagorno-Karabakh: ministro Esteri azerbaigiano, serve soluzione politica tramite dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sostiene una soluzione politica al conflitto nel Nagorno-Karabakh tramite negoziati con l'Armenia: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Baku, Jeyhun Bayramov, in un'intervista all'emittente televisiva turca "Cnn Turk" nel corso della sua visita in Turchia. Secondo Bayramov, ci sono "basi giuridiche sufficienti" per arrivare ad una soluzione politica del conflitto tra Azerbaigian e Armenia. Il ministro ha ricordato le risoluzioni Onu del 1993, che prevedono il ritiro delle "formazioni militari illegali" dai territori dell'Azerbaigian e il ritorno nei territori azerbaigiani occupati del Nagorno Karabakh degli sfollati interni. "Crediamo che pressioni serie dovrebbero essere esercitate sulla parte armena da parte delle organizzazioni internazionali e dagli Stati. La posizione dell'Azerbaigian su tale questione non cambia. Queste risoluzioni devono essere adempiute pienamente", ha dichiarato Bayramov. (segue) (Res)