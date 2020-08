Roma: aggrediscono un uomo e tentano di rapinarlo, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato due cittadini del Gambia, di 23 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. In particolare, dopo aver notato un uomo, 33enne del Pakistan, che percorreva a piedi via Filippo Turati, i due connazionali si sono avvicinati alle sue spalle e lo hanno bloccato. Con violenza lo hanno strattonato e spinto contro il muro, tentando poi di portargli via il portafoglio e lo smartphone. I malviventi sono però stati sorpresi dai Carabinieri che in quel preciso momento stavano transitando lungo la via e hanno notato la scena. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato i rapinatori e soccorso la vittima. I due uomini sono stati poi accompagnati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)