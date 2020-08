Coronavirus: Kazakhstan invierà delegazione in Russia per discuter acquisto vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione kazakha arriverà in Russia nella seconda metà di agosto per discutere l'acquisto del vaccino russo contro il Covid-19. Lo ha detto oggi il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev che si è congratulato con l’omologo russo Vladimir Putin per aver registrato il primo vaccino al mondo contro il Covid-19. "Nella seconda metà di agosto, una delegazione governativa sarà a Mosca per discutere l'acquisto del vaccino russo", ha detto Tokayev. "Questo evento – la registrazione del vaccino – è una prova del grande potenziale e dell'influenza della scienza russa e del ruolo guida della Russia nella lotta contro questa sfida globale. Siamo grati per il vostro eterno sostegno al Kazakhstan in questi tempi difficili, compreso l'invio assistenza umanitaria e medici, che hanno notevolmente contribuito al miglioramento della situazione sanitaria ed epidemiologica nel nostro paese", ha aggiunto Tokayev. vaccino russo, che ha preso il nome di "Sputnik V" in omaggio al primo satellite al mondo lanciato dall'Unione sovietica, ha bisogno ancora di un’ultima fase di test ma la sua certificazione sul mercato russo è giunta dopo meno di due mesi di test sugli esseri umani. Ad annunciare la registrazione del vaccino è stato ieri il presidente, Vladimir Putin, affermando che anche una delle sue due figlie si è sottoposta al trattamento. (segue) (Res)