Slovacchia: coronavirus, ministro Sanità raccomanda di non viaggiare all'estero

- Anche se il numero dei contagi è in crescita in Slovacchia, la situazione epidemiologica del Paese è sotto controllo. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Marek Krajci, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". A suo dire la Slovacchia sta affrontando una seconda ondata, alla luce della quale la commissione pandemica del governo raccomanda di non viaggiare all'estero. Krajci vorrebbe anche che i genitori degli studenti delle scuole presentassero dichiarazioni giurate sul fatto che i figli non siano stati all'estero o in campi estivi con partecipanti internazionali nei 14 giorni antecedenti la ripresa dell'anno scolastico. A tale scopo presenterà una proposta al governo oggi. (Vap)