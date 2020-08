India: post contro il profeta Maometto provoca scontri a Bengaluru, 3 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono rimaste uccise oggi a Bengaluru, nel sud dell’India, dopo violenti scontri scoppiati a causa di un post su Facebook contro il profeta Maometto. Lo riporta l’emittente televisiva locale “Ndtv”. Nella notte, infatti, la polizia locale è stata costretta a ricorrere a colpi d’arma da fuoco e gas lacrimogeni per disperdere la folla che protestava contro un messaggio postato su Facebook da Naveen Murthy, nipote di un parlamentare locale, Srinivas Murthy. I manifestanti si sono raccolti all’esterno della residenza del politico e successivamente si sono spostati verso la locale stazioni di polizia, dando fuoco a veicoli e chiedendo l’arresto dell’uomo. In un messaggio su Twitter, il commissario di polizia di Bengaluru Kamal Pant ha fatto sapere che almeno 110 persone sono state arrestate nell’occasione. L’ufficiale ha anche invitato la popolazione a cooperare con le forze dell’ordine per ripristinare la pace. In diverse zone della città è stato imposto un coprifuoco.(Inn)