Egitto: elezioni Senato, urne aperte per il secondo giorno

- Proseguono per il secondo giorno le operazioni di voto dei cittadini egiziani per eleggere i membri del Senato, camera alta del Parlamento istituita con la riforma costituzionale del 2019. Circa 63 milioni di cittadini sceglieranno fra 787 candidati i 200 membri della nuova camera, su 300 totali. Di questi 200, 100 saranno eletti mediante il sistema di candidatura individuale, gli altri 100 con un sistema di liste chiuse. I rimanenti 100 senatori sono nominati direttamente dal presidente dell’Egitto. La durata del mandato dei senatori sarà di cinque anni. Il deputato egiziano Tarek el Khouli ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che “eleggere il Senato mira a raggiungere un migliore rendimento dell’autorità legislativa poiché le decisioni e i progetti di legge saranno discussi e approvati a due livelli”. Il Senato “consentirebbe anche una più ampia rappresentanza di personaggi pubblichi e di legislatori”, ha aggiunto El Khouli. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 21. “La prima giornata è trascorsa senza intoppi, senza violazioni o grandi problemi che avrebbero avuto un impatto sulla validità delle elezioni”, ha dichiarato Lashing Ibrahim, presidente dell’Autorità nazionale per le elezioni (Nea). I risultati del voto dell’11 e del 12 agosto saranno annunciati il prossimo 19 agosto, mentre l’eventuale ballottaggio è previsto a settembre.(Cae)