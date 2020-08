Germania: sondaggio, Spd guadagna consensi dopo nomina Scholz come candidato a cancelleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) di nominare il ministro delle Finanze Olaf Scholz come candidato alla cancelleria ha dato al partito una spinta di popolarità, aiutandolo a superare i Verdi. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi dall’Insa, secondo cui l’Spd dopo la scelta di Scholz è salito al 18 per cento dei consensi, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2019, mentre i Verdi sono scesi al 15 per cento. Qualora questi dati dovessero essere confermati al momento del voto, ciò consentirebbe all'Spd di reclamare il posto di cancelliere in qualsiasi possibile coalizione di centrosinistra. La popolarità dell’Alleanza formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale in Baviera (Csu) è rimasta relativamente stabile al 36 per cento, secondo il sondaggio dell’Insa. Ciò significa che l'Spd dovrà affrontare una dura battaglia durante la campagna elettorale per arrivare primo e assicurarsi una maggioranza stabile. (segue) (Geb)