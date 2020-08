Germania: sondaggio, Spd guadagna consensi dopo nomina Scholz come candidato a cancelleria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 agosto l'Spd ha proposto a Scholz, il politico più popolare del partito, di candidarsi per succedere alla cancelliera Angela Merkel alle elezioni politiche del prossimo anno. La decisione segna un ritorno per il vice cancelliere della Merkel, che è stato sconfitto lo scorso anno da due outsider di sinistra nella corsa per guidare l'Spd, partner nella coalizione di governo guidata proprio dai conservatori. Scholz ha affermato che il rafforzamento delle relazioni all'interno dell'Europa sarà una delle sue massime priorità in caso di nomina a cancelliere, aggiungendo che l'accordo raggiunto dai leader dell'Ue per aiutare finanziariamente gli Stati membri colpiti dal coronavirus non dovrebbe essere visto come un evento una tantum. L'Spd spera che Scholz possa riconquistare gli elettori centristi, che in passato hanno votato per i conservatori a causa dell'agenda relativamente moderata di Merkel. I conservatori sinora non hanno deciso chi sarà il loro candidato che succederà a Merkel, dopo il suo annuncio che quello in atto sarà il suo quarto e ultimo mandato alla guida del governo. (Geb)