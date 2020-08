Ungheria: ministero Risorse umane, scuole riapriranno il primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ungheria pianifica una regolare riapertura delle scuole, a partire dal primo settembre. Lo ha dichiarato il ministero delle Risorse umane di Budapest, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La situazione della pandemia di coronavirus in Ungheria non giustifica una prosecuzione delle lezioni a distanza in vece di quelle in presenza, riferisce la nota del ministero. Nuove misure potrebbero essere disposte dall'esecutivo e dalle autorità competenti in caso di necessità. Alle scuole sarà fornito un protocollo da seguire a scopo di prevenzione dei contagi. Esso prevederà ad esempio che i genitori non mandino a scuola i figli nel caso presentino sintomi riconducibili al Covid-19. Se i genitori manterranno "un comportamento responsabile" e gli istituti rispetteranno precauzioni essenziali, le misure restrittive si renderanno superflue. Secondo il decreto del governo, al momento ancora da pubblicare, il prossimo anno scolastico inizierà il primo settembre e si concluderà il 15 giugno 2021. I periodi di interruzione delle lezioni sono previsti tra il 23 ottobre e il primo novembre, tra il 19 dicembre e il 3 gennaio e tra il primo e il 7 aprile. (Vap)