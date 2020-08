Torino: nigeriano muore annegato nel Chiusella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Probabilmente si era tuffato in acqua per trovare refrigerio dalla calura estiva, ma quel bagno è stato letale. Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto nelle acque del Chiusella il corpo senza vita di un 27enne nigeriano, Mahammed Haladou. Era residente a Montaldo Dora è ospite nel centro di accoglienza della Chiesa di "Sant'Eusebio Vescovo". Oltre ai pompieri sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Valchiusa e i sanitari del 118. Secondo i primi accertamenti il ragazzo sarebbe morto per annegamento e il fatto che fosse in costume sembra confermare l'ipotesi del tuffo in acqua. Ad ogni modo, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e i carabinieri stanno indagando per farle luce sull'accaduto. (Rpi)