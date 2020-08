Egitto-Italia: Istituto cultura Il Cairo promuove premio internazionale traduzione poesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di Cultura Il Cairo, l’ambasciata svizzera in Egitto, la Luxor University, la Luxor Poetry House, il laboratorio Traduxit al fine di promuovere la traduzione e la diffusione della poesia italiana e svizzero-italiana nei paesi di lingua araba bandiscono la prima edizione per i paesi di lingua araba di M’illumino/d’immenso, premio internazionale di traduzione di poesia dall’italiano all’arabo. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la traduzione della poesia italiana contemporanea nel mondo arabofono. Tra le novità dell’edizione egiziana la creazione di un premio speciale per i giovani traduttori (concorrenti che alla data del 21 ottobre 2020 non abbia ancora compiuto i 26 anni), in considerazione della presenza dei numerosissimi studenti di italianistica in Egitto che coltivano una passione per la letteratura italiana. L’iniziativa ha il patrocinio delle Biblioteche di Roma, che offriranno al vincitore una residenza alla Casa delle traduzioni a Roma. Il bando (http://iiccairo.esteri.it/iic_ilcairo/resource/doc/2020/07/bandocairomillumino.pdf) scade il 3 settembre 2020. (Res)