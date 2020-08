Regionali: Ronzulli (FI), De Luca ed Emiliano sfruttano virus per tornaconto personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità deve continuare a essere la stella polare, mascherine e distanziamento sociale sono ancora una necessità e non una scelta. Ciò posto, non si può continuare con il terrorismo psicologico creando un inutile allarmismo per diventare delle star come sta facendo De Luca in Campania che tiene in pugno i cittadini perché è l'unica arma che ha per vincere le elezioni". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a "Stasera Italia" su Rete 4. "Al contrario, in Puglia Michele Emiliano e il virologo Lopacalco, pagato con soldi pubblici e adesso candidato con lui alle regionali, sono passati da uno stato di polizia assolutamente eccessivo a un 'liberi tutti' senza regole. Tra le norme e il buonsenso - ha aggiunto - c'è la comunicazione che non può essere volutamente errata, confusa e contraddittoria perché strumentalmente asservita a fini elettorali. La sinistra, invece, sta facendo proprio questo: sfrutta cinicamente il virus per il proprio tornaconto personale", ha concluso Ronzulli. (Com)