Incidente Cuneo: in 9 persone sul fuori strada omologato per 6

- Il Land Rover Defender 130 finito fuori strada era omologato per 6 persone ma a bordo del mezzo erano in 9. Questo emerge dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente drammatico costato la vita a cinque giovani. L'Arma assieme ai Vigili del Fuoco è riuscita a ricostruire anche l'orario dell'impatto, che è avvenuto intorno a mezzanotte. Ora si attende il risveglio dei quattro feriti in ospedale per raccogliere maggiori dettagli sulla tragedia. Intanto Uncem esprime solidarietà alle famiglie: "Di fronte ai fatti di Castelmagno, restiamo in silenzio. Commossi, sospendiamo parole e tutti gli aggiornamenti dei canali istituzionali di Uncem. Ci uniamo alle famiglie, alle comunità, ai colleghi amministratori dei Comuni -dicono Lido Riba, presidente di Uncem Piemonte e Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem- Questa tragedia è di tutte le comunità delle montagne italiane". (Rpi)