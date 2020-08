Francia: bando da 100 milioni per imprese che investiranno in settori più colpiti da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha lanciato un bando da 100 milioni euro per le imprese che intendono sviluppare e investire nei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19. È quanto annunciato dal ministero dell’Economia francese, secondo cui il bando rientra nel piano di ripresa economica post-crisi adottato dall’esecutivo di Parigi. “Il bando riguarderà in via prioritaria i settori più critici: sanità, agroalimentare, elettronica e i comparti che forniscono input essenziali all'industria (chimica, metalli e materie prime)" , precisa la nota del ministero dell'Economia. Il bando resterà aperto sino al 17 novembre. (Frp)