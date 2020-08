Repubblica Ceca-Usa: Pompeo incontra rappresentanti imprese tecnologiche, focus su Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato stamattina a Praga i rappresentati di 5 compagnie del settore tecnologico ceche e statunitensi. L'incontro è avvenuto presso la residenza dell'ambasciatore statunitense a Praga, Stephen King. La rappresentanza diplomatica Usa informa via Twitter che tra i temi toccati nel colloquio ci sono cyber sicurezza e sviluppo economico. Hanno partecipato all'incontro Michal Pechoucek, direttore tecnico di Avast, Michal Strachnik, direttore generale di Cisco, Milena Jaburkova, dirigente di Ibm, Vaclav Muchna, presidente del consiglio di amministrazione di Y Soft, e Lubo Smid, amministratore delegato di Strv. La cyber sicurezza è uno dei temi prioritari che Pompeo desidera discutere con i politici che sta incontrando durante la sua visita di due giorni in Repubblica Ceca. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno più volte segnalato il pericolo posto alla cybersicurezza dalle compagnie tecnologiche cinesi. Il caso più evidente è quello di Huawei. Washington si oppone al suo coinvolgimento nella costruzione delle reti mobili 5G e mette ripetutamente in guardia sui legami della società con i servizi di intelligence cinesi. (Vap)