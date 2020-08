Usa: la scelta di Kamala Harris come vice-Biden celebrata in India e Giamaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della scelta di Kamala Harris come candidata a vicepresidente di Joe Biden ha fatto il giro del mondo ed è stata particolarmente celebrata in India e in Giamaica, Paesi di cui sono originari i genitori della senatrice statunitense. Lo riporta oggi la “Washington Post”. La Harris è la prima donna di colore e di origini asiatiche a essere candidata per la Casa Bianca. Sua madre, Shyamala Gopalan, arrivò negli Stati Uniti dall’India per conseguire un dottorato in California. Suo padre, Donald Harris, si trasferì invece negli Usa dalla Giamaica per insegnare economia all’Università di Stanford. Sui social, politici e commentatori indiani si sono felicitati per la scelta di Biden, candidato democratico in pectore per la presidenza Usa. Secondo Shashi Tharoor, esponente del Partito del Congresso, “il fatto che qualcuno di origini indiane possa essere a un passo dalla presidenza è elettrizzante”. La scelta è stata commentata in termini positivi anche da Ram Madhav, figura di spicco del Partito Bharatiya Janata, oggi al potere in India. (segue) (Nys)