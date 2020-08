Usa: la scelta di Kamala Harris come vice-Biden celebrata in India e Giamaica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Golapan Balachandran, zio materno della senatrice, vive a Nuova Delhi ed è stato svegliato alle 5 del mattino con la notizia della nomina. L’ottantenne si è detto “molto, molto felice”. La Harris, ha osservato, “è sveglia ed è dannatamente brava nei dibattiti. È ben preparata ad affrontare le cattiverie della campagna elettorale”. Sarala Gopalan, zia della Harris, è stata intervistata da un’emittente televisiva indiana a Chennai, città del Sud dell’India nella quale vive. “Se ora le mandassi un messaggio dicendole che ho bisogno di lei, Kamala sarebbe qui il giorno dopo”, ha detto della nipote. In Giamaica i commentatori hanno paragonato la scelta della Harris a quella di Colin Powell, anch’egli di origini giamaicane, come segretario di Stato Usa sotto la presidenza di George W. Bush. “Veniamo da un piccolo Paese, ma sentiamo sempre di poter raggiungere tutti i risultati che vogliamo. La fiducia in noi stessi ci ha aiutato a sopravvivere e a prosperare”, ha commentato Richard Bernal, ex ambasciatore giamaicano a Washington. (Nys)