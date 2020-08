Cultura: Franceschini, 10 milioni di euro per live club e organizzatori concerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 10 milioni di euro per la musica dal vivo: è il valore del decreto firmato ieri dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, utilizzando le risorse del fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il decreto Cura Italia e potenziato con il decreto Rilancio. "Con questo intervento – dichiara il ministro Franceschini - il Governo va incontro alle esigenze manifestate dagli artisti, interpreti ed esecutori delle tante associazioni che sono state ascoltate dal Mibact negli scorsi mesi. Con questi fondi, che si sommano ai 12 del decreto varato il solo pochi giorni fa, si interviene in un settore che, ancora in queste settimane, vive le difficoltà di una ripartenza segnata da limitazioni per il contenimento della pandemia". Possono presentare domanda di contributo società di persone o di capitali, ditte individuali, associazioni culturali, enti del terzo settore o liberi professionisti con partita IVA operanti nei settori dell'organizzazione, promozione o booking di concerti; dell'intermediazione di concerti, management e consulenza di artisti; della gestione di live club, siano essi di proprietà o meno. Per presentare domanda è necessario risultare formalmente costituiti entro il 31 dicembre 2019 o, in caso di variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore alla stessa data; avere sede legale in Italia; risultare iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura se soggetti a obbligo di iscrizione; non aver ricevuto il contributo ordinario dal FUS per il triennio 2018-2020; assenza di procedure fallimentari; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi. (segue) (Com)