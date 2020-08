Cultura: Franceschini, 10 milioni di euro per live club e organizzatori concerti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per le attività di organizzazione di concerti, è necessario anche: aver avuto ricavi per almeno 20.000 euro per la produzione di musica dal vivo nell'intero 2019; avere organizzato almeno dieci eventi tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, essendo titolari di altrettanti modelli C1 Siae. Per le attività di booking e intermediazione di concerti, è necessario anche: avere avuto ricavi per almeno 20.000 euro dalla compravendita di concerti di musica dal vivo e di prestazioni artistiche nell'intero 2019; aver esercitato la compravendita di almeno quindici giornate di musica dal vivo tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020. Per le attività di management e consulenza di artisti, poi, è necessario anche: aver avuto ricavi per almeno 20.000 euro da tali attività nell'intero 2019; aver prodotto almeno quindici giornate documentate tramite contributi previdenziali riferiti agli artisti collocati direttamente o attraverso cooperative o agenzie incaricate dal soggetto richiedente; presentare un'autocertificazione sottoscritta dall'artista e dal management che attesti il rapporto lavorativo esistente nel periodo in cui sono avvenute le prestazioni artistiche. Per le attività di gestione e proprietà di live club, invece, è necessario anche: disporre di uno o più locali in regola con le normative di sicurezza, dotato di una zona palco ed impianto permanenti in cui almeno il 50 per cento della programmazione artistica sia incentrata sulla musica dal vivo per l'80 per cento composta da musica originale; avere organizzato oppure ospitato nel 2019 almeno trenta eventi, sia gratuiti che a pagamento. Per l'organizzazione di festival di musica dal vivo, infine, è necessario anche: aver organizzato nel biennio 2018-2019 almeno un festival a cadenza annuale, con eventi sia gratuiti che a pagamento in uno o più giorni consecutivi con almeno il 50 per cento della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80 per cento composta da musica originale; aver annullato l'evento programmato per il 2020 o averlo realizzato in forma ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica. (segue) (Com)