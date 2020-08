Cultura: Franceschini, 10 milioni di euro per live club e organizzatori concerti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto è stato inviato agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito del MiBACT www.beniculturali.it ad avvenuta registrazione. Entro cinque giorni dalla data di registrazione, la Direzione generale Spettacolo pubblicherà un avviso con le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e l'assegnazione dei contributi. Le risorse verranno attribuite ai soggetti ammessi a contributo secondo i seguenti importi: fino a 10.000 euro per ricavi annui fino a 100.000 euro nel 2019; fino a 20.000 euro per ricavi annui tra 100.000 e 500.000 euro nel 2019; fino a 30.000 euro per ricavi annui tra 500.000 e 1.000.000 di euro nel 2019; fino a 40.000 euro per ricavi annui nel 2019 tra 1.000.000 e 2.500.000 euro; fino a 50.000 euro per ricavi annui nel 2019 tra 2.500.000 e 5.000.000 di euro. Tale contributo non è cumulabile a quello eventualmente riconosciuto per il ristoro delle perdite dovuto all'annullamento dei concerti di musica leggera. (Com)