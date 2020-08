Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco incontra ambasciatore israeliano, focus su attività turche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato l'ambasciatore d’Israele ad Atene Yossi Amrani. Secondo quanto riferito da un tweet del dicastero ellenico, i due hanno discusso di rapporti bilaterali e, soprattutto, delle azioni illegali turche nel Mediterraneo orientale. In precedenza Israele ha espresso la sua solidarietà alla Grecia nell’ambito delle tensioni con la Turchia per il controllo delle risorse energetiche del Mediterraneo orientale. In un messaggio sul suo profilo Twitter, l’ambasciata d’Israele ad Atene ha sottolineato: “Israele sta monitorando con attenzione l'aumento delle tensioni nel Mediterraneo orientale. Israele esprime il suo pieno sostegno e solidarietà alla Grecia sulle sue zone marittime e il diritto di determinare la sua zona economica esclusiva (Zee)". (Gra)