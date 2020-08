Sardegna: l'Isola senza dorsale per il metano, il "niet" arriva dello studio di Arera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dorsale per la distribuzione del metano? Alla Sardegna non serve perché non si raggiunge la soglia di un miliardo e mezzo di metri cubi di gas da distribuire. E' il "verdetto" dello studio pubblicato da Ricerca Sistema Energia (Rse), la società incaricata da Arera (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) di valutare la possibilità di una "metanizzazione" dell'Isola. La conseguenza, in mancanza di una dorsale, è che il metano, se approderà in Sardegna, sarà distribuito grazie ai camion che, una volta sbarcati dalle navi, lo porteranno in ogni angolo della regione. Sono 440 milioni i metri cubi di metano all'anno che, secondo lo studio di Rse, sarà trasportato sulle strade della Sardegna. (segue) (Rin)