Sardegna: l'Isola senza dorsale per il metano, il "niet" arriva dello studio di Arera (2)

- Per lo stoccaggio del gas, almeno secondo il Floating Storage and Regassfication Unit, progetto contenuto nella relazione ufficiale di accompagnamento al "decreto semplificazione" del Governo, sono previste due piattaforme galleggianti, una a Portovesme e l'altra a Porto Torres dove il metano liquido sarebbe trasformato in gas attraverso rigassificatori posizionati nella zona di mare prescelta e vi attraccherebbero le navi bettoline per trasporto a terra del gas. Un'operazione che, comporterebbe forti rischi sul piano ambientali e un possibile impatto sullo sviluppo turistico. (segue) (Rin)