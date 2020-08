Colombia: destituiti cinque militari per omicidio ex combattente Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Colombia ha destituito e inabilitato cinque membri dell’esercito per il loro coinvolgimento nella morte dell’ex guerrigliero delle Farc Dimar Torres, lo scorso aprile. Si tratta, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, del colonnello Jorge Armando Perez Amezquita, dei militari Cristian David Casimilas Pulido, William Andres Alarcon Castrillon e Yorman Alexander Buriticá Duarte e del caporale Daniel Eduardo Gomez Robledo. Secondo quanto emerso dalle indagini il colonnello Perez avrebbe istigato l’omicidio, che sarebbe stato eseguito dal caporale Gomez. Il corpo e la motocicletta sulla quale viaggiava Torres sarebbero quindi stati occultati dai tre militari. Il gesto sarebbe stato motivato dal desiderio di vendicare la morte del militare Pablo Emilio Borja Garcia, deceduto in un campo minato. Torres era stato falsamente accusato di essere membro dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e segnalato come autore della morte di Garcia. (segue) (Mec)