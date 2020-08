Colombia: destituiti cinque militari per omicidio ex combattente Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di Dimar Torres è stato rinvenuto lo scorso 22 aprile all’esterno di un campo della forza armata nazionale, nel dipartimento di Norte de Santander. L’uomo partecipava a un programma per la reintegrazione degli ex combattenti, previsto dall’accordo di pace tra ex guerriglieri e governo di Bogotà. L’episodio era stato duramente sanzionato dalle Nazioni Unite. “Questo attacco è una minaccia all’accordo di pace, che richiede il rispetto per la vita di tutti gli ex combattenti che depongono le armi. Pertanto è una violazione delle garanzie concordate”, denunciava un comunicato rilasciato da un gruppo di esperti Onu sulle sparizioni forzate. (segue) (Mec)