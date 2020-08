Colombia: destituiti cinque militari per omicidio ex combattente Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime del partito Farc, nato dalle ceneri dell'omonimo gruppo armato, sono 217 gli ex guerriglieri uccisi dalla firma dell’accordo di pace nel 2016. A fine luglio la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), il tribunale speciale istituito per giudicare i crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà, ha ordinato al governo di prendere azioni per “garantire la vita e la sicurezza” degli ex combattenti delle Farc. La decisone è stata presa alla luce della “grave situazione di vulnerabilità dei loro diritti fondamentali”, fa sapere la Jep in un comunicato, in cui si ricorda che oltre 200 ex combattenti sono stati assassinati dalla firma dell’accordo di pace nel 2016. La Jep ha quindi ordinato al “Consiglio presidenziale per la stabilizzazione di convocare un tavolo tecnico per definire le misure di protezione corrispondenti alle analisi di rischio e identificare con velocità il necessario per formulare e implementare un piano strategico di sicurezza e protezione”. (segue) (Mec)