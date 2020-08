Colombia: destituiti cinque militari per omicidio ex combattente Farc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 giugno il partito Farc ha tenuto un incontro virtuale con l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, alla quale ha chiesto un intervento della comunità internazionale volto a favorire l’attuazione dell’accordo di pace, a fronte della “mancanza di volontà politica” del governo di Ivan Duque. “Ho trasmesso il messaggio di angoscia degli uomini e delle donne che hanno firmato l’accordo di pace con lo stato colombiano. Ci stanno ammazzando, ci stanno assassinando e non c’è volontà politica da parte dello stato colombiano per fermare questo genocidio", ha detto il leader del partito Rodrigo Londono, alias ‘Timochenko’, in un video diffuso sui canali social. "Speriamo che la comunità internazionale, così come ci ha accompagnato nella costruzione dell’accordo di pace ci accompagni ora nella sua attuazione, soprattutto per fermare l’assassinio degli ex guerriglieri che stanno costruendo la pace”. (Mec)