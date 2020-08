Libano: popolazione preoccupata per sostanze chimiche stoccate nella centrale elettrica di Zouk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la preoccupazione in Libano per le condizioni in cui sono conservate ingenti quantità di sostanze chimiche potenzialmente pericolose nel sito della centrale elettrica di Zouk, situata circa 11 chilometri a nord di Beirut. Ieri sera diverse persone si sono radunate davanti alla centrale per protestare contro la presenza all'interno dell'infrastruttura di materiale chimici tossici, secondo quanto riporta l'agenzia nazionale di informazione libanese “Nna”. I manifestanti hanno chiesto il trasferimento immediato dalla regione delle sostanze potenzialmente pericolose. La popolazione ritiene, infatti, che nel Paese vi siano altri depositi di materiale chimico potenzialmente tossico ed esplosivo e teme il ripetersi delle devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno devastato la capitale libanese avvenute a seguito di un incendio divampato in un magazzino del porto in cui dal 2014 erano conservate ben 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. (segue) (Res)