Libano: popolazione preoccupata per sostanze chimiche stoccate nella centrale elettrica di Zouk (2)

- Secondo quanto riferisce un articolo del quotidiano in lingua francese “L’Orient le Jour”, in questi anni grandi quantità di sostanze chimiche potenzialmente pericolose sono state stoccate senza alcuna misura di sicurezza nello stabilimento fatiscente, come confermato ieri in un comunicato stampa dalla compagnia Electricité du Liban (Edl). Sulla situazione all’interno del complesso di Zouk sta indagando il procuratore generale del Libano, Ghassan Oueidate, il quale ha chiesto l’inventario e lo smaltimento di questi materiali tossici. La stessa Edl, la società pubblica che gestisce la fatiscente rete elettrica libanese, ha sottolineato nella nota la necessità di smaltire il materiale chimico. Da parte sua, Edl ha precisato di attendere i risultati delle indagini per prendere una decisione. “Vogliamo affermare che nel complesso di Zouk non vi è nitrato di ammonio. I prodotti stoccati nei magazzini sono abitualmente utilizzati nelle centrali elettriche di tutto il mondo e hanno livelli variabili di tossicità per l'uomo e l'ambiente", si legge nella nota. Tra i materiali conservati nei magazzini della centrale elettrica vi sarebbe ammoniaca liquida di concentrazione non superiore al 25 per cento e non infiammabile. Il materiale è comunemente utilizzato per sterilizzare l'acqua nelle turbine. "Gli altri materiali immagazzinati nell'impianto non sono esplosivi", ha sottolineato la Edl nella nota. Tuttavia, come rivelato dalla stessa compagnia, "le condizioni di conservazione di alcuni di questi materiali non soddisfano gli standard richiesti”. Edl ha assicurato di aver adottato una serie di misure di sicurezza, in particolare il trasporto una parte di sostanze chimiche in altri siti più isolati, l'installazione di ventilatori e rilevatori di fumo e la raccolta dei composti ormai deteriorati in vista di un loro smaltimento. La compagnia ha precisato inoltre di aver condiviso ogni informazione con la Protezione civile. (segue) (Res)