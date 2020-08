Libano: popolazione preoccupata per sostanze chimiche stoccate nella centrale elettrica di Zouk (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, come sottolinea “L’Orient le Jour”, la compagnia avrebbe tentato in segreto il trasferimento di una parte del materiale chimico in altre zone del Paese già nei giorni scorsi. Ieri alcuni camion senza contrassegni sono stati bloccati nell’area di Kfardebiane, una località sulle alture di Kesrouan, cruciale per il rifornimento idrico delle città situate sulla costa libanese. Il convoglio è stato intercettato e bloccato dalla polizia municipale che però non ha avuto l'autorizzazione a perquisire il carico. Il comune ha rassicurato gli abitanti della località, sottolineando che le sostanze chimiche non verranno in nessun caso trattate o sepolte nei pressi del villaggio. Secondo quanto riporta l’emittente libanese “Mtv”, il convoglio è tornato in serata nello stabilimento di Zouk, in attesa di indicazioni più chiare sull'area di trattamento e smaltimento. (Res)