Guatemala: avviate indagini su omicidio operatore umanitario francese Amedee Maria

- La Procura del Guatemala ha reso noto l'avvio di indagini sulla morte di Benoit Pierre Amedee Maria, attivista francese ucciso lunedì nel nord del paese centroamericano. L'uomo, 60 anni, era dirigente dell'organizzazione non governativa Agronomi e veterinari senza frontiere (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Avsf). Le indagini, condotte per "recare giustizia" ai familiari della vittima, muovono dal rapporto della polizia secondo cui il cittadino francese è stato attaccato mentre si recava in macchina in un piccolo comune della provincia di Quiché, a circa 220 chilometri dalla capitale Città del Guatemala. Sulla carrozzeria dell'auto, le forze di sicurezza hanno contato almeno undici colpi d'arma da fuoco. Il Foro di organismi internazionali in Guatemala (Fongi), ha espresso "profonda indignazione" per l'omicidio, ricordando che Amadee Maria era impegnato "in lavori di sostegno alle autorità indigene della regione e collaborava con la creazione dell'Universta Ixil, oltre che di mercati rurali". Cordoglio è stato espresso anche dal presidente Alejandro Giammatei che in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ha ricordato gli "oltre venti anni" spesi dal cittadino francese nello "sviluppo delle comunità locali". (segue) (Mec)