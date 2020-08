Guatemala: avviate indagini su omicidio operatore umanitario francese Amedee Maria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato l'uccisione di Benoit Pierre Amadee Maria, che rappresentava Agronomi e veterinari senza frontiere, affermando ieri in un tweet che il suo "impegno umanistico e fraterno rende onore alla Francia". L'omicidio è avvenuto, peraltro, il giorno dopo che sei operatori umanitari francesi sono stati uccisi in un parco di giraffe in Niger. Il vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo ha chiesto che si faccia chiarezza su quanto accaduto, affermando che "Amadee Maria ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dello sviluppo della comunità a favore delle popolazioni vulnerabili". Al lutto per la morte si è unita anche l'Unione europea che in precedenza ha fornito alcuni finanziamenti ad Agronomi e veterinari Senza Frontiere. In un rapporto del luglio 2019, l'organizzazione statunitense Global Witness ha classificato il Guatemala al quinto posto nell’elenco dei paesi con il maggior numero di uccisioni di attivisti per la salvaguardia dell’ambiente. (Mec)