Cooperazione: Iran, Fao consegna equipaggiamento supplementare per lotta a locuste

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) ha fornito all’Iran nuovo materiale per combattere la piaga delle locuste del deserto, fra cui più di 10.400 litri di pesticidi. Lo riferisce un comunicato della rappresentanza Fao in Iran, citato dall’agenzia iraniana “Irna”. L’equipaggiamento, fornito nel quadro del Programma di cooperazione tecnica (Tcp) finanziato dalla Fao e realizzato in cooperazione con l’Organizzazione iraniana per la protezione delle piante (Ppo) e il ministero iraniano dell’Agricoltura, comprende almeno 57 nebulizzatori a basso volume (Ulv) di pesticidi e più di 10.000 litri di deltametrina, per un valore totale di almeno 100.000 dollari. Secondo Mahnaz Shabani, specialista per la lotta alle specie nocive dell’ufficio Fao in Iran, l’equipaggiamento fornito dall’organizzazione aumenterà la capacità delle autorità iraniane di controllare e ridurre le infestazioni da locuste nel paese. Shabani ha anche ribadito l’importanza cruciale del sistema di monitoraggio degli sciami, che la Fao cercherà di potenziare fornendo all’Iran computer portatili e smartphone, oltre a una versione semplificata della piattaforma digitale di controllo e tracciamento eLocust3. Il programma di cooperazione tecnica fra Fao e governo prevede anche l’addestramento specializzato di funzionari e agricoltori in cinque province iraniane del sud, colpite dagli sciami di locuste. Secondo Mahmoud Chalaki della Ppo, in Iran più di 406.000 ettari di terreni agricoli sono stati trattati con pesticidi negli ultimi nove mesi. Mentre al momento gli sciami sono localizzati perlopiù fra Pakistan e India, le locuste potrebbero tornare a infestare il paese nel mese di novembre. (Res)