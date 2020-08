Ue: giugno, nell'Eurozona produzione industriale in aumento del 9,1 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della zona euro è cresciuta a giugno, ma la ripresa dopo i forti cali di marzo e aprile è più moderata rispetto a quella registrata nel mese di maggio. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Ue. La produzione industriale dell'Eurozona è aumentata del 9,1 per cento a giugno rispetto al mese precedente, dopo essere aumentata del 12,3 per cento a maggio rispetto ad aprile. Nel giugno 2020, rispetto allo stesso mese del 2019,la produzione industriale è calata del 12,3 per cento nell'Eurozona e dell'11,6 per cento nell'Ue. I cali maggiori su base annua si sono registrati in Portogallo (- 14,8 per cento), Germania, Spagna (entrambe a - 14,1 per cento) e Italia (- 13,7 per cento). Gli aumenti maggiori si sono registrati invece in Slovacchia (+ 21,7 per cento), Ungheria (+ 17,1 per cento) e Romania (+16,3 per cento). Su base annuale, a giugno 2020, la produzione di beni di consumo durevoli è aumentata del 20,2 per cento nell'Eurzona, mentre quella di beni capitali è cresciuta del 14,2 per cento e quella di beni intermedi del 6,7 per cento. I beni di consumo non durevoli sono cresciuti del 4,8 per cento e quelli energetici solo del 2,6 per cento. (Beb)