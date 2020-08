Regionali: Pd Puglia, voto unanime direzione su programma e liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita ieri a Bari la Direzione regionale del Partito Democratico della Puglia. Un incontro estremamente partecipato, il primo in presenza dopo il lockdown, durante il quale la direzione si è espressa all'unanimità su tutti i punti all'ordine del giorno. Il segretario regionale Marco Lacarra nella sua relazione iniziale ha ripercorso le vicende che sono seguite alla Direzione di ormai due anni fa in cui il Pd decise di puntare per una seconda volta sulla figura di Michele Emiliano come candidato Presidente della Regione e ha indicato la rotta per la campagna elettorale, illustrando le proposte del Pd per il programma del centrosinistra. Lacarra - si legge in una nota - ha inoltre sottolineato l'unicità della situazione in cui ci troviamo: una campagna elettorale in pieno agosto, ad emergenza pandemica non ancora conclusa. Il segretario e la presidente sen. Assuntela Messina hanno ribadito come, ancora una volta, nel Pd Puglia abbia prevalso lo spirito di comunità, che ha portato l'organizzazione a mettere da parte le ambizioni personali in favore della costruzione della squadra più forte possibile per le elezioni di settembre. Nei prossimi giorni verranno rese note le proposte programmatiche del Pd e le liste dei candidati al Consiglio regionale. (Com)