Libano: le Nazioni Unite chiedono la rapida formazione di un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la formazione del governo libanese dopo le dimissioni dell’esecutivo Diab avvenute nei giorni scorsi a seguito delle esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno devastato la capitale del Libano Beirut. Ieri, il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jan Kubis, ha invitato le autorità libanesi a formare rapidamente un nuovo esecutivo che “soddisfi le aspirazioni del popolo libanese e goda del loro sostegno e possa affrontare le urgenti e numerose sfide che il paese deve affrontare”.In una dichiarazione, Kubis ha anche sottolineato l'importanza di evitare un "periodo prolungato di vuoto governativo". "Ci sono bisogni umanitari immediati che devono essere affrontati e riforme necessarie che devono essere intraprese senza alcun ritardo per ripristinare la fiducia del popolo libanese e della comunità internazionale", ha aggiunto. Lo scorso 4 agosto una serie di esplosioni ha devastato il porto di Beirut a seguito di un incendio divampato all’interno di un magazzino in cui erano conservate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, un composto chimico utilizzato non solo come fertilizzante ma anche per produrre due potenti esplosivi: l'ammonal e l'anfo (Ammonium Nitrate Fuel Oil). L'onda d'urto ha raso al suolo l’intera zona del porto della capitale libanese colpendo anche le zone circostanti e provocando oltre 170 morti e 6 mila feriti, oltre che circa 300 mila sfollati.(Nys)