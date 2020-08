© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso; dal mattino nubi in aumento sui rilievi e dal pomeriggio e in serata possibili annuvolamenti sparsi anche sulla Pianura. Sulle zone montane rovesci temporaleschi sparsi, soprattutto nel pomeriggio e in prima serata, solo occasionalmente in estensione alla Pianura. Temperature minime tra 21 °C e 23 °C, massime tra 30 °C e 34 °C. (Rem)