Lavoro: raggiunto accordo con sindacati per gli 80 operatori Und Roma Multiservizi

- È stato raggiunto nella tarda serata di ieri un accordo con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda gli 80 lavoratori, dipendenti di Roma Multiservizi, e impiegati nell'appalto per le Utenze non domestiche (Und). Gli operatori, stando a quanto si legge nell'accordo, visionato in anteprima da Agenzia Nova, vedranno la revoca del licenziamento notificato loro il 3 agosto scorso. Una parte di loro verrà ricollocata in tempi brevi; gli altri, entro il 14 agosto, entreranno nelle liste di mobilità della Regione Lazio. Qualora entro la fine di settembre questi non saranno ricollocati la Roma Multiservizi provvederà a inserirli in altri appalti. L'accordo con la società partecipata da Ama al 51 per cento è stato sottoscritto da Fp Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl Lazio, Uiltrasporti, Fiadel e prevede anche l'attivazione degli ammortizzatori di emergenza che saranno previsti dal governo nel prossimo decreto per i lavoratori che resteranno in attesa di impiego. (Rer)