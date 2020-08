I giovani svedesi sono i primi a lasciare il nucleo familiare, l'Italia al terz'ultimo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani di Svezia, Lussemburgo, Danimarca e Finlandia sono quelli che più facilmente lasciano la casa in cui hanno vissuto sino a quel momento con i genitori fra quelli dei 27 paesi membri dell’Ue. È quanto emerge da un’indagine condotta nel 2019 dall’istituto statistico europeo Eurostat e relativa alla fascia compresa fra i 25 e 34 anni. Nel 2019 i giovani che hanno lasciato prima le loro case sono quelli dei tre Stati membri settentrionali: Svezia (17,8 anni), Danimarca (21,1 anni) e Finlandia (21,8 anni), seguiti dal Lussemburgo (20,1 anni).Se si va a verificare la fascia di età prima dei 25 anni, invece, si aggiungono Estonia (22,2 anni), Francia (23,6 anni), Germania e Paesi Bassi (entrambi con una quota media di 23,7 anni). L'abbandono del nucleo familiare è spesso influenzato dal fatto che i giovani abbiano o meno una relazione con un partner o da motivi di studio, dal loro livello di indipendenza finanziaria, dalle condizioni del mercato del lavoro, dall'accessibilità economica degli alloggi ma anche da alcune peculiarità culturali. In media, nel 2019 i giovani dell'Ue hanno lasciato il nucleo familiare dei genitori all'età di 26,2 anni. Tuttavia, questa età varia in modo significativo fra gli Stati membri dell'Ue.A restare più a lungo con i genitori, invece, sono gli oramai meno giovani ultratrentenni di Croazia (31,8 anni) e Slovacchia (30,9 anni). Al terzo posto troviamo l’Italia (30,1 anni), seguita da Bulgaria (30,0 anni), Malta (29,9 anni), Spagna (29,5 anni), Portogallo (29,0 anni) e Grecia (28,9 anni). Dall’indagine, inoltre, emerge come in quasi tutti gli Stati membri dell'Ue, le giovani donne tendano a lasciare la famiglia prima degli uomini. L'unica eccezione è stata il Lussemburgo (20,3 anni per le donne, rispetto a 20,0 anni per gli uomini). Le maggiori differenze tra i due sessi sono state registrate in Romania (25,7 anni per le donne, rispetto a 30,3 per gli uomini), Bulgaria (27,6 contro 32,1), Croazia (29,9 contro 33,6), Lettonia (24,8 contro 28,1), Ungheria (25,8 vs 28,5) e Slovacchia (29,6 vs 32,1). (Beb)